Макгиди зимой покинет «Сандерленд»

Нападающий «Сандерленда» Эйден Макгиди покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщил главный тренер Фил Паркинсон.

— Это не то решение, которое я принял легко: я много думал об этом, — приводит слова Паркинсона Sky Sports. — Я сказал Эйдену и его агенту, что он может уйти в январе.

Связяно ли это с его поведением на поле и вне его? Немного и того, и другого.

Контракт с 33-летним ирландцем рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне провел 15 матчей в лиге 1, в которых забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

С 2010-го по 2013 год Макгиди выступал за московский «Спартак».