Макелеле объявил об уходе из «Челси»

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле сообщил об уходе из «Челси».

С 2019 года он занимал пост технического наставника воспитанников академии лондонского клуба, а также работал с арендованными футболистами.

«После 4 плодотворных лет, мы с «Челси» по обоюдному согласию решили, что для меня пришло время искать новый вызов. Я хочу поблагодарить болельщиков за их любовь. Синий всегда будет цветом моего сердца», — написал Макелеле в социальных сетях.

Будучи футболистом, француз выступал за «Челси» с 2003 по 2008 год. Всего он провел 217 матчей за лондонскую команду, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами. Также Макелеле играл за «ПСЖ», «Реал», «Сельту», «Марсель», «Нант» и «Брест».

В 2011 году он завершил карьеру футболиста и начал тренерскую деятельность. Французский специалист был ассистентом главного тренера «ПСЖ» Карло Анчеллоти, возглавлял «Бастию» и «Эйпен».