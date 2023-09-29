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Сегодня, 10:56

Макелеле объявил об уходе из «Челси»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле сообщил об уходе из «Челси».
С 2019 года он занимал пост технического наставника воспитанников академии лондонского клуба, а также работал с арендованными футболистами.

«После 4 плодотворных лет, мы с «Челси» по обоюдному согласию решили, что для меня пришло время искать новый вызов. Я хочу поблагодарить болельщиков за их любовь. Синий всегда будет цветом моего сердца», — написал Макелеле в социальных сетях.

Будучи футболистом, француз выступал за «Челси» с 2003 по 2008 год. Всего он провел 217 матчей за лондонскую команду, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами. Также Макелеле играл за «ПСЖ», «Реал», «Сельту», «Марсель», «Нант» и «Брест».

В 2011 году он завершил карьеру футболиста и начал тренерскую деятельность. Французский специалист был ассистентом главного тренера «ПСЖ» Карло Анчеллоти, возглавлял «Бастию» и «Эйпен».

Клод Макелеле
Футбол
ФК Челси
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 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
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 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
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 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
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 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
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 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
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 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
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 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
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 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
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