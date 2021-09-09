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«Макдоналдс» пошутил над третьим комплектом формы «Ливерпуля»

10:18
Третья форма &quot;Ливерпуля&quot; и Клоун Рональд. Фото Footyheadlines
Третья форма &amp;quot;Ливерпуля&amp;quot; и Клоун Рональд. Фото Footyheadlines
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«Ливерпуль» 8 сентября представил третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.

Игровые футболка и шорты выполнены в желтом цвете с красно-желтой клетчатой оконтовкой на воротнике. В соцсетях пользователи стали сравнивать форму с традиционнами цветами сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Сама сеть также отреагировала на такое сравнение.

«Макдоналдс»: «Боже мой, нам нравится ваша футболка. Где вы ее взяли?»

«Ливерпуль»: «Но вам это нравится?» (отсылка к слогану «Макдоналдса»)

«Макдоналдс»: «В этом что-то есть».

Форма «Ливерпуля» вдохновлена цветами, которые используют болельщики знаменитого сектора «Коп» на стадионе «Энфилд».

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Сергей Разин все материалы автора

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