«Макдоналдс» пошутил над третьим комплектом формы «Ливерпуля»
10:18
«Ливерпуль» 8 сентября представил третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.
Игровые футболка и шорты выполнены в желтом цвете с красно-желтой клетчатой оконтовкой на воротнике. В соцсетях пользователи стали сравнивать форму с традиционнами цветами сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Сама сеть также отреагировала на такое сравнение.
«Макдоналдс»: «Боже мой, нам нравится ваша футболка. Где вы ее взяли?»
«Ливерпуль»: «Но вам это нравится?» (отсылка к слогану «Макдоналдса»)
«Макдоналдс»: «В этом что-то есть».
Форма «Ливерпуля» вдохновлена цветами, которые используют болельщики знаменитого сектора «Коп» на стадионе «Энфилд».
? Inspired by the iconic flags of the Kop ?— Liverpool FC (@LFC) September 8, 2021
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