Макберни задержан пьяным перед игрой с «Арсеналом»

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни задержан пьяным полицией Лидса утром в пятницу, информируте mirror.co.uk. 23-летний шотландский форвард развлекался в Западном Йоркшире, после чего сел за руль. Теперь он предстанет перед магистратским судом Лидса 6 ноября.

Отметтим, что Макберги — рекордный трансфер «Шеффилда». Клуб за него заплатил 20 миллионов фунтов. В 8 матчах в этом сезоне он забил 1 гол.

Сегодня «Шеффилд» сыграет с «Арсеналом» в матче 9-го тура премьер-лиги.