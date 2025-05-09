Макаллистер признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер признан лучшим игроком АПЛ в апреле, сообщает пресс-служба лиги.

В апреле хавбек провел 5 матчей, в которых одержал 4 победы, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Помимо аргентинца на приз претендовали Раян Аит-Нури, Йорген Ларсен (оба — «Вулверхэмптон»), Харви Барнс, Джейкоб Мерфи (оба — «Ньюкасл»), Морган Роджерс («Астон Вилла») и Райан Сессеньон («Фулхэм»).

В марте лучшим игроком АПЛ был признан Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).