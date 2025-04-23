Мак Аллистер прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался о возможном интересе со стороны «Реала».

«Я вижу новости и слышу разные слухи, но самое главное — то, что происходит здесь и сейчас. Неважно, насколько я нравлюсь какому-то клубу. Если в ближайшем матче я сыграю плохо, их интерес сразу исчезнет», — заявил аргентинец в интервью TyC Sports.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 46 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 5 голевых передач. Его контракт с мерсисайдским клубом действует до 2028 года, а текущая рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 90 миллионов евро.