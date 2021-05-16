Махрез заявил, что хочет завершить карьеру в «Манчестер Сити»
19:48
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез заявил, что хочет завершить карьеру в английском клубе.
«Хочу ли я перейти в «Марсель» в конце карьеры? Нет, я хочу закончить карьеру в Англии в составе «Манчестер Сити». Я чувствую себя отлично в Англии», — приводит RMC слова Махреза.
Махрез перешел в «Манчестер Сити» из «Лестера» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 30-летний алжирец провел 45 матчей за «горожан», на его счету 14 голов и 7 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-16-mai-2021_LN-202105160051.html
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