Махрез считает, что «Манчестер Сити» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Думаешь обо всем на свете, когда проигрываешь после первого тайма. Думаю, мы хорошо сыграли в первом тайме. Все, что было против нас — это два пропущенных мяча. Мы уже делали это раньше и сделали сегодня — отыгрались после 0:2. Мы показали, что и кто мы есть, и нам еще, конечно, немножко повезло. Мы заслужили победу», — цитирует BBC Махреза.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.