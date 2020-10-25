Махрез рассказал, что мог перейти в «Марсель»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез рассказал о том, что мог перейти в «Марсель».

— В детстве я болел за «Марсель», это правда, — приводит Daily Mail слова Махреза. — В сезоне-2014/15 я мог туда перейти. Я бы мог и сейчас там играть, нельзя исключать никакие возможности. Переход в «ПСЖ»? Этот вопрос неактуален, потому что у меня есть контракт с «Манчестер Сити». Впрочем, Париж — это мой город, я там вырос, так что нельзя исключать никаких возможностей.