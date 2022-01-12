Махрез признан лучшим игроком «Манчестер Сити» по итогам декабря
08:36
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез стал лучшим игроком игроком команды в декабре, сообщает официальный сайт клуба.
За хавбка отдали свои голоса 80 процентов фанатов. Он опередил бельгийского полузащитниква Кевина де Брюйне, за которого проголосовало 11 процентов болельщиков и хавбека Рахима Стерлинга (9 процентов).
В прошлом месяце Махрез забил четыре мяча и отдал три голевых передачи в шести играх.
В этом сезоне 30-летний футболист провел за «Манчестер Сити» 25 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю