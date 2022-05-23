Махрез поделился эмоциями после победы «Манчестер Сити» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез поделился эмоциями после победы команды в чемпионате Англии сезона-2021/22 и рассказал о конкуренции с «Ливерпулем.

«Ливерпуль» — сумасшедшая, невероятная команда. Знаю, что они нас ненавидят. Их тошнит от нас, потому что если бы нас не было, то они бы все выигрывали каждый год. Но мы никогда своего не упустим, мы здесь, на чемпионском подиуме. Мы будем здесь и в следующем году", — сказал Марез в эфире Canal+.

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (3:2) в заключительном туре АПЛ и сохранил преимущество над преследовавшим его «Ливерпулем» в одно очко. «Горожане» завоевали восьмой чемпионский титул в своей истории.