Махрез побил рекорд Дрогба по голевым передачам в АПЛ среди африканских игроков

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез отдал больше голевых передач, чем любой другой африканский игрок в истории АПЛ, сообщает Squawka Football.

В матче 29-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля (4:1) 32-летний алжирец отметился результативной передачей. Таким образом, на его счету 56 голевых пасов.

Махрез побил рекорд экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, который сделал 55 результативных передач.

Всего в АПЛ Марез провел 274 матча, забил 82 гола и сделал 56 голевых передач.