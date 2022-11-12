Магуайр заявил, что ему иногда трудно не зацикливаться на критике

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о критике в адрес футболистов.

«На самом деле мне не нравится жалеть себя, но иногда трудно не зацикливаться. Я думаю, люди видят в футболистах роботов, у которых нет эмоций, но, конечно, они у нас есть. Нам больно, мы разочаровываемся, когда играем не очень хорошо», — приводит слова Магуайра The Athletic.

Магуайр перешел в «Ман Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера» за 87 миллионов евро. Это самая большая сумма, уплаченная за футболиста его позиции.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 5 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.