Магуайр забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

«Транмер Роверс» принимает дома «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В составе гостей к 29-й минуте встречи отличились защитники Харри Магуайр, Диогу Далот и полузащитник Джесси Лингард.

Для 26-летнего Магуайра этот гол стал первым за «МЮ». Англичанин выступает за «красных дьяволов» с августа 2019-го.

Примечательно, что все свои голы Магуайр забил из-за пределов штрафной площади (всего: 4 забитых мяча).