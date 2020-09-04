Магуайр вернется в сборную Англии в октябре

Главный тренер Гарет Саутгейт собирается вернуть Харри Магуайра в сборную Англии на октябрьские матчи, сообщает The Guardian.

— Мы поддерживали связь все последние две с половиной недели. Это был действительно сложный период для него, и я думаю, что последние несколько дней были для него очень важны, чтобы расслабиться, отвлечься от всего внимания и отдохнуть, — сказал Саутгейт.

Отметим, что защитник был исключен из состава национальной команды из-за конфликта около бара на греческом острове Миконос.