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Магуайр вернется в сборную Англии в октябре

20:35
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Главный тренер Гарет Саутгейт собирается вернуть Харри Магуайра в сборную Англии на октябрьские матчи, сообщает The Guardian.

— Мы поддерживали связь все последние две с половиной недели. Это был действительно сложный период для него, и я думаю, что последние несколько дней были для него очень важны, чтобы расслабиться, отвлечься от всего внимания и отдохнуть, — сказал Саутгейт.

Отметим, что защитник был исключен из состава национальной команды из-за конфликта около бара на греческом острове Миконос.

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