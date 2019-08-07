Магуайр в "МЮ" взял номер Фердинанда и Блана

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте подтвердил, что новичок команды Гарри Магуайр взял 5-й игровой номер. Он стал третьим новичком "МЮ" за лето, перейдя из "Лестера" за рекордные для защитника 80 миллионов фунтов стерлингов.

Магуайр в "Лестере" выступал под 15-м номером, поскольку 5-й номер был занят капитаном Уэсом Морганом. В своих предыдущих командах 26-летний Магуайр был именно "пятеркой".

Ранее под 5-м номером в "Манчестер Юнайтед" выступали Маркос Рохо, Рио Фердинанд, Лоран Блан и Ли Шарп.