Магуайр считает, что «МЮ» еще может побороться за чемпионство

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр после ничьей в матче с «Вест Бромвичем» (1:1) в матче 24-го тура АПЛ считает, что его команда еще может побороться за чемпионство. «МЮ» отстает от лидера таблицы «Манчестер Сити» на семь очков, при этом у «горожан» есть игра в запасе.

«Мы создали много моментов, достаточно, чтобы выиграть матч, — цитирует BBC Магуайра. — Мы играли на их половине поля. Мы способны на большее, но результат нас разочаровывает. Это непростая игра против команды, которая глубоко обороняется.

Во втором тайме мы показали отличный темп. Мы были уверены, что заслужили пенальти. Не понимаю, зачем им нужно было отправлять судью к монитору. Касание было минимальным, но это был фол. Похоже, что решения принимают против нас.

Боремся ли мы за чемпионство? Конечно. Мы должны побороться за победу в следующей игре, а затем в следующей.