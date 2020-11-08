Магуайр считает, что Кавани будет важным игроком в «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением об игре нападающего Эдинсона Кавани. В матче 8-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:1) 33-летний уругваец забил дебютный гол за «красных дьяволов».
— Эдинсон без устали работал и выполнял черновую работу, а в конце встречи получил награду за это в виде гола, — приводит Goal.com слова Магуайра. — Думаю, что Кавани будет большим игроком для «Манчестер Юнайтед» и забьет еще много мячей. Он прекрасно знает, как это делается, я уже не раз видел на тренировках. Он только осваивается в новых условиях, но я уверен, что с ним мы можем многого достичь.
Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. Форвард выходил со скамейки в 5 матчах «красных дьяволов», на его счету 1 гол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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