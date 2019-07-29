Магуайр пропустил тренировку "Лестера"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр пропустил последнюю тренировку команды. 26-летний игрок близок к смене клуба, утверждает Sky Sports.

Главным претендентом на Магуайра считается "Манчестер Юнайтед". Ранее появлялась информация, что "МЮ" готов заплатить за защитника сборной Англии 80 миллионов фунтов стерлингов. Сам Магуайр объявил руководству "Лестера", что намерен покинуть команду.

Магуайр является основным защитником сборной Англии, вместе с которой занял четвертое место на чемпионате мира-2018 в России. Всего за национальную команду он провел 20 матчей и забил 1 гол.