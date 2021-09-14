Магуайр прокомментировал поражение «МЮ» от «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

«Это первая игра в группе. У нас еще много матчей исправить ситуацию, мы должны это сделать. Мы постараемся набрать три очка в следующей игре. Мы хорошо начали второй тайм. У «Янг Бойз» особо не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке», — цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол на последней минуте второго тайма и потерпел поражение.