Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Магуайр прокомментировал поражение «МЮ» от «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

22:46
Теги:

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

«Это первая игра в группе. У нас еще много матчей исправить ситуацию, мы должны это сделать. Мы постараемся набрать три очка в следующей игре. Мы хорошо начали второй тайм. У «Янг Бойз» особо не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке», — цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол на последней минуте второго тайма и потерпел поражение.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Стюардесса назвала способ путешествовать по миру бесплатно
Как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд