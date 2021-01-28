Магуайр прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Шеффилда»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал поражение «красных дьяволов» от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Мы сыграли недостаточно хорошо, не на том уровне, который поддерживали последние несколько недель. Мы позволили «Шеффилду» забить дважды. Сейчас важно быстро отреагировать на поражение. Когда побеждаешь — все легко, но важно, как быстро команда восстановится после поражения», — цитирует Goal Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 очками. Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер обвинил в поражении судей матча с «Шеффилдом».