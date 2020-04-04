Магуайр призвал игроков «Манчестер Юнайтед» пожертвовать часть зарплаты на благотворительность

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр попросил одноклубников пожертвовать 30 процентов от своих зарплат на благотворительность, сообщает Mirror. Игроки в подавляющем большинстве поддержали идею.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, в мире коронавирус подтвержден у 1 098 762 человек. Умерших — 59 172, выздоровевших — 228 923.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется