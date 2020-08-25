Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр признан судом виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.

Ранее Магуайр был арестован в Греции за нападение на полицию после драки у бара. Инцидент произошел рано утром 21 августа на острове Миконос.

Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, трое британцев оказали им сопротивление и пытались дать взятку. Все они были задержаны.

Сам Магуайр не признавал себя виновным, отрицая обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и подкупе офицера полиции.