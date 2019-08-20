Магуайр предложил регистрировать по документам новых пользователей соцсетей. Все из-за расистских оскорблений Погба

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр считает омерзительными расистские оскорбления в адрес полузащитника команды Поля Погба в социальных сетях после матча второго тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1). Он предложил свой вариант решения проблемы.

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 20, 2019

— Отвратительно, — написал Магуайр в Twitter. — Социальные сети должны что-то сделать с этим. Каждый новый аккаунт нужно верифицировать по паспорту или водительскому удостоверению. Остановите этих жалких троллей, которые создают множество аккаунтов, чтобы оскорблять людей.

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