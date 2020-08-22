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Магуайр освобожден после нападения на полицейских в Греции. В суде его интересы будут представлять адвокаты

16:17
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр освобожден из-под стражи после нападения на полицейских на острове Миконос в Греции, сообщает Sky Sports.

В субботу Магуайр был освобожден из-под стражи и может покинуть Грецию, так как в судебном процессе его будут представлять адвокаты. Судебное заседание состоится 25 августа.

Инцидент произошел в пятницу. У 27-летнего защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны.

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