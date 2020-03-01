Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1).

— Мы взяли одно очко, хотя приехали за тремя, — приводит ВВС Sport слова Магуайра. — Но нам не удалось добиться победы. Мы отлично отреагировали и доминировали в этом матче с того момента, когда они забили. Мы заслуживали того, чтобы сравнять счет к перерыву. Мы увязли. Если не получается взять три очка, то лучше получить одно. Пикфорд сделал отличный сейв, и это был невероятный шанс для победного гола. И Давид сделал сейв мирового уровня для нас.

В таблице АПЛ «МЮ» занимает пятое место, уступая три очка «Челси». Команду Уле Гуннара Сульшера догнал «Вулверхэмптон», одержавший волевую победу над «Тоттенхэмом» (3:2).