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Магуайр: «МЮ» хотел победить «Ливерпуль», мы немного разочарованы"

21:41
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр остался недоволен результатом матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

— Они стартовали лучше, чем мы, но во втором тайме существенно прогрессировали, — цитирует BBC Магуайра. — Мы создавали более яркие моменты, и в другой день мы бы точно выиграли. Но сегодня собрались две классные команды.

Многие говорят, что «Ливерпуль» лишился своих центральных защитников, но после этого у них неплохая статистика при игре в обороне. У них есть много вариантов.

Мы хотели победить, вы видели наши намерения во втором тайме. Мы хотели три очка и немного разочарованы.

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