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Магуайр может лишиться в «Манчестер Юнайтед» капитанской повязки

17:07
Харри Магуайр. Фото Twitter.
Харри Магуайр. Фото Twitter.
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Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено провести встречу с защитником и капитаном команды Харри Магуайром, утверждает Sky Sports.

Ключевой темой встречи станет проступок игрока в Греции, который, напомним, привел к получению им 21 месяца и 10 дней условного заключения. Также в свете этого будет обсуждаться будущее капитанского поста, который в сезоне-2019/2020 занимал именно Магуайр.

Ранее на суд над игроком в Греции отреагировал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который вывел защитник из заявки команды на сентябрьские матчи Лиги наций.

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