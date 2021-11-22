Магуайр: «Игроки «МЮ» должны взять на себя большую долю ответственности за увольнение Сульшера»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением об увольнении главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

«Результат с «Уотфордом» не был хорош, — приводит слова игрока BBC Sport. — Вообще результаты в последнее время не были положительными, и, к сожалению, Уле поплатился за это. Мы также должны взять на себя большую долю ответственности. Игроки должны быть в ответе за все, что происходит на поле. Мы были заодно. Уле заплатил за это, и мы все очень разочарованы из-за этого. Мы были недостаточно хороши, обсуждали это, и теперь мы должны смотреть вперед».

Также Магуайр рассказал, что тренер пожелал команде побед в каждом матче.

«Тренер общался с нами, это был эмоциональный день. Мы очень уважаем его. Уле сказал, что будет поддерживать нас и желает, чтобы мы выигрывали все матчи, что, очевидно, демонстрирует ценности этого человека», — добавил он.

Сульшер был уволен в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» назначен Майкл Кэррик.

Последним матчем у руля «Юнайтед» для Сульшера стало противостояние с «Уотфордом». «Красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.