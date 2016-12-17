Маццарри зол после поражения "Уотфорда" от "Сандерленда"

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри после поражения в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии от "Сандерленда" (0:1) посетовал на ошибки своих подопечных. По словам Маццарри, его команде нужно лучше реализовывать свои моменты.

– Мы сами все сделали, и я очень зол, – приводит BBC слова Маццарри. – Мы упустили много моментов в первом тайме, и легко дали забить сопернику. Я очень зол. Иногда вы совершаете ошибки, но это только наша вина. Мы должны были забивать, но не сделали этого. Я говорил с ребятами, они знают, что они сделали, нам придется разобраться с этим. Я доволен тем, как мы сегодня сыграли, но если мы не будем использовать наши шансы, то нам ничего не светит.