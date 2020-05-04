Люка Динь: «Анчелотти может вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов»

Защитник «Эвертона» Люка Динь поделился мыслями о перспективах команды при новом тренере, Карло Анчелотти.

— Если сезон возобновят, то нам очень хотелось бы закончить его в зоне еврокубков, — приводит Sky Sports слова Диня. — Это было бы здорово и для клуба, и для фанатов. Мы ведь строим проект, у нас отличные футболисты. «Эвертон» за несколько лет купил много игроков, руководство много инвестировало. Мы хотим попасть в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов. Я чувствую, что мы можем добиться чего-то действительно особенного. Думаю, Анчелотти может вывести нас в Лигу чемпионов.

На момент приостановки сезона-2019/20 в АПЛ было сыграно 29 туров. В данный момент «Эвертон» находится на 12-м месте в чемпионате Англии с 37 очками.