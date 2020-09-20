Люк Шоу: «Я считаю, что составу «Манчестер Юнайтед» нужно усиление»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что его клубу нужно быть активнее на трансферном рынке.

— У нас хороший состав, но лично я считаю, что «Манчестер Юнайтед» нужно больше игроков, нужно усиление, — приводит Goal.com слова Шоу. — Это придаст нам сил. Смотря на другие клубы, которые усиляют составы, я понимаю, что нужно не отставать от них.

«Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в чемпионате Англии, проиграв в первом матче «Кристал Пэлас» (1:3).