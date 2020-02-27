Люк Шоу: «У «МЮ» есть хорошие шансы попасть в топ-4 АПЛ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Красные дьяволы» с 41 очком занимают пятое место в АПЛ, отставая от идущего на четвертом месте «Челси» на 3 очка. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы команда сыграла вничью с «Брюгге» (1:1). В Кубке Англии «МЮ» встретится с «Дерби» в пятом раунде.

— Мы все еще выступаем в двух кубках, но АПЛ по-прежнему является для нас очень высоким приоритетом, — цитирует Шоу официальный сайт клуба. — У нас есть хорошие шансы попасть в топ-4 чемпионата Англии, но у нас также есть очень хорошие шансы в обоих кубковых соревнованиях. Мы должны расставить приоритеты.