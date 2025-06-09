Льюис-Скелли хочет продлить контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Майлс Льюис-Скелли намерен подписать новый контракт, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 18-летний игрок сборной Англии хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес со стороны «Реала».

В минувшем сезоне Льюис-Скелли провел 39 матчей за «Арсенал», в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Tranafermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.