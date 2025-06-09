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9 июня 2025, 04:56

Льюис-Скелли хочет продлить контракт с «Арсеналом»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Арсенала» Майлс Льюис-Скелли намерен подписать новый контракт, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 18-летний игрок сборной Англии хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес со стороны «Реала».

В минувшем сезоне Льюис-Скелли провел 39 матчей за «Арсенал», в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Tranafermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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ФК Арсенал (Лондон)
Майлс Льюис-Скелли
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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