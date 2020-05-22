Агент полузащитника «Челси» Жоржинью Жоау Сантос настаивает на том, что игрок счастлив в лондонском клубе. Тем не менее, он признает, что любой игрок в мире хотел бы выступать за «Ювентус».

- «Ювентус» — одна из лучших команд в Европе, и любой игрок хотел бы играть за них, — цитирует Radio Kiss Kiss Сантоса. - Я не слышал от спортивного директора «Юве» об интересе, он мне не звонил. У Жоржинью осталось три года по контракту с «Челси», и у него все хорошо в Лондоне. Читал о переговорах с «Юве» лишь в газетах.