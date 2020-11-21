Ляпорт: «В «Манчестер Сити» все счастливы тому, что Гвардьола продлил контракт»
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером команды, Хосепом Гвардьолой.
— В клубе все счастливы, что это произошло, — приводит пресс-служба горожан слова Ляпорта. — Нам приятно, что Хосеп продлил контракт на два года. Все видели, какую работу он проделал с этой командой. Он завоевал множество трофеев, у него 73 процента выигранных матчей. Это огромное достижение. При нем уровень игры «Манчестер Сити» серьезно вырос, поэтому я рад, что он остался. Конечно, трофеи всегда являются целью и для Гвардьолы, и для нас. Мы хотим выиграть АПЛ снова, постараемся победить в Лиге чемпионов. Это может произойти в этом сезоне или ближайших двух.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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