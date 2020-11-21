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Ляпорт: «В «Манчестер Сити» все счастливы тому, что Гвардьола продлил контракт»

08:38
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером команды, Хосепом Гвардьолой.

— В клубе все счастливы, что это произошло, — приводит пресс-служба горожан слова Ляпорта. — Нам приятно, что Хосеп продлил контракт на два года. Все видели, какую работу он проделал с этой командой. Он завоевал множество трофеев, у него 73 процента выигранных матчей. Это огромное достижение. При нем уровень игры «Манчестер Сити» серьезно вырос, поэтому я рад, что он остался. Конечно, трофеи всегда являются целью и для Гвардьолы, и для нас. Мы хотим выиграть АПЛ снова, постараемся победить в Лиге чемпионов. Это может произойти в этом сезоне или ближайших двух.

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