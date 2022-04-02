Ляпорт побил рекорд Дрогба и Эдерсона по очкам в первых 100 матчах в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт побил рекорд по числу набранных командой очков в первых 100 матчах футболиста в АПЛ, сообщает Opta.

Сегодня, 2 апреля футболист провел свою сотую игру в лиге и одержал 82-ю победу. С Ляпортом в составе «Манчестер Сити» набрал 254 очка в 100 матчах.

Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему вратарю «Манчестер Сити» Эдерсону и бывшему форварду «Челси» Дидье Дрогба — оба игрока набрали по 246 очков в первых 100 играх в премьер-лиге.