Ляказетт высказался о возможном уходе из «Арсенала»
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт высказался о возможном уходе из клуба по окончании контракта.
«Конечно, мои агенты рассматривают все возможные варианты. Но сам я хотел бы сфокусироваться только на своей игре, по крайней мере, до января. В январе уже посмотрим, какие есть предложения, есть ли интересные вызовы или привлекательные проекты, насколько на меня рассчитывают... В общем, вопросов очень много, но я предпочел бы подождать до января», — приводит Metro со ссылкой на Telefoot слова Ляказетта.
В сезоне-2021/22 Ляказетт провел 10 матчей за «Арсенал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Контракт 30-летнего француза с «канонирами» действует до конца июня 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://metro.co.uk/2021/11/27/alexandre-lacazette-breaks-silence-over-arsenal-future-and-possible-january-transfer-15673651/
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