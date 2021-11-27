Ляказетт высказался о возможном уходе из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт высказался о возможном уходе из клуба по окончании контракта.

«Конечно, мои агенты рассматривают все возможные варианты. Но сам я хотел бы сфокусироваться только на своей игре, по крайней мере, до января. В январе уже посмотрим, какие есть предложения, есть ли интересные вызовы или привлекательные проекты, насколько на меня рассчитывают... В общем, вопросов очень много, но я предпочел бы подождать до января», — приводит Metro со ссылкой на Telefoot слова Ляказетта.

В сезоне-2021/22 Ляказетт провел 10 матчей за «Арсенал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Контракт 30-летнего француза с «канонирами» действует до конца июня 2022 года.