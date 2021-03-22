Ляказетт высказался о матче с «Вест Хэмом»

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт подвел итоги матча 29-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:3).

Напомним, по ходу встречи «канониры» проигрывали 0:3, но смогли отыграться.

«Чувства от матча смешанные, но я горжусь нашим камбэком. В первом тайме мы играли не по плану тренера. Ощущали давление, понимали, что матч важный. Нам нужно много работать, чтобы быть готовыми к концу сезона, нужно трудиться. Но после плохого первого тайма мы знали, что забьем и отыграемся», — цитирует Ляказетта Sky Sports.

«Арсенал» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ.