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Ляказетт высказался о матче с «Вест Хэмом»

11:14
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Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт подвел итоги матча 29-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:3).

Напомним, по ходу встречи «канониры» проигрывали 0:3, но смогли отыграться.

«Чувства от матча смешанные, но я горжусь нашим камбэком. В первом тайме мы играли не по плану тренера. Ощущали давление, понимали, что матч важный. Нам нужно много работать, чтобы быть готовыми к концу сезона, нужно трудиться. Но после плохого первого тайма мы знали, что забьем и отыграемся», — цитирует Ляказетта Sky Sports.

«Арсенал» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ.

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