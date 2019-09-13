Ляказетт выбыл из-за травмы до конца месяца
17:31
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт получил травму лодыжки, сообщает официальный сайт лондонцев. 28-летний француз может вернуться к тренировкам в октябре.
— Травма левой лодыжки, — написано в сообщении пресс-службы «Арсенала». — После оценки повреждения игрока посоветовали Ляказетту отдохнуть и укрепить лодыжку, чтобы восстановить физическую форму. Алекс играл с этим повреждением в течение нескольких недель. Он, вероятно, вернется в игру в октябре.
В текущем сезоне Ляказетт принял участие в 3 матчах «Арсенала» и забил два гола.
We've got a team news update on @LacazetteAlex ?— Arsenal (@Arsenal) September 13, 2019