Ляказетт второй раз за полтора года замечен за вдыханием веселящего газа

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт снова был замечен за вдыханием веселящего газа из воздушного шарика. Соответствующее видео было опубликовано газетой Daily Star.

По информации издания, нападающий разослал видео друзьям с подписью: «Сижу дома, отдыхаю, вдыхаю из шариков».

EXCLUSIVE: Arsenal striker Alexandre Lacazette inhales from balloon 18 months after 'hippy crack' warninghttps://t.co/xDuXhJx1kh pic.twitter.com/RS9LvCi2pa — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) May 16, 2020

Летом 2018 года Ляказетт оказался среди четверых футболистов «Арсенала», вдыхающих веселящий газ и употребляющих алкогольные напитки на вечеринке. Тогда игроки отделались предупреждением со стороны клуба. Теперь Ляказетт может столкнуться с более серьезными санкциями.

Формально оксид азота в Британии не запрещен, но у употребления есть негативные эффекты — в стране зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с вдыханием веселящего газа.