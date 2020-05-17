Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ляказетт второй раз за полтора года замечен за вдыханием веселящего газа

12:54
Александр Ляказетт. Фото AFP
Александр Ляказетт. Фото AFP
Теги:

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт снова был замечен за вдыханием веселящего газа из воздушного шарика. Соответствующее видео было опубликовано газетой Daily Star.

По информации издания, нападающий разослал видео друзьям с подписью: «Сижу дома, отдыхаю, вдыхаю из шариков».

Летом 2018 года Ляказетт оказался среди четверых футболистов «Арсенала», вдыхающих веселящий газ и употребляющих алкогольные напитки на вечеринке. Тогда игроки отделались предупреждением со стороны клуба. Теперь Ляказетт может столкнуться с более серьезными санкциями.

Формально оксид азота в Британии не запрещен, но у употребления есть негативные эффекты — в стране зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с вдыханием веселящего газа.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир