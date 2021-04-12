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Ляказетт прокомментировал победу над «Шеффилдом»

08:29
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Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт высказался о матче 31-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (3:0).

«Важная победа для нас, хорошая возможность. Не хватало немного уверенности. Мы знаем, что у нас есть все необходимые качества, но иногда мы промахиваемся в важные моменты», — цитирует Ляказетта ВВС.

В этой встрече футболист оформил дубль и стал стал шестым французом, забившим более 50 мячей в АПЛ в составе одного клуба.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/

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