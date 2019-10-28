Ляказетт поставил лайк записи с призывом к отставке Эмери и матерным оскорблением Джаки

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт поставил в Instagram лайк посту, где оскорбили его партнера по команде Гранита Джаку. Также болельщик «канониров» в своей записи дал понять, что не хочет больше видеть Унаи Эмери во главе команды. Это произошло после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2).

— Простите, но с меня хватит, — написал в соцсети пользователь под ником troopzafc. Он разместил фотографию со стадиона «Эмирейтс», где он показывает неприличный жест. — Нельзя дома вести 2:0 против «Пэлас» и играть вничью. Эмери, я поддерживал тебя, бро, но хватит. Джака — *** тоже (пропущена матерная ругань в адрес игрока — прим. «СЭ»). Не хочу больше видеть его (Эмери) во главе «Арсенала».

Как сообщает Daily Mail, приводя скрин, именно этой записи поставил лайк Ляказетт. 28-летний француз в текущем сезоне провел шесть матчей за «Арсенал» и забил два мяча.

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