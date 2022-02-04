Ляказетт попрощался с Обамеянгом

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт попрощался с бывшим одноклубником Пьером-Эмериком Обамеянгом. «Канониры» расторгли контракт с габонцем, после чего тот перебрался в «Барселону».

«Мой бро! Спасибо за последние 4 года, без тебя мой опыт в «Арсенале» был бы другим. Желаю тебе удачи в твоей следующей главе! До скорой встречи», — написал Ляказетт в Instagram.

2 февраля «Барселона» официально объявила о подписании 32-летнего габонца. Ради этого перехода Обамеянг пошел на значительное снижение требований по зарплате.

Лондонский клуб выплатил форварду почти 7 миллионов фунтов стерлингов, чтобы досрочно расторгнуть с ним контракт. Соглашение действовало до лета 2023 года.