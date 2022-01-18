Ляказетт отказался от предложения «Ньюкасла»

Нападающий Александр Ляказетт собирается покинуть «Арсенал» в ближайшее время, но тщательно подойдет к выбору новой команды.

Как сообщает The Telegraph, французский футболист отклонил «щедрое предложение» от «Ньюкасла».

Несмотря на отличные финансовые условия, форвард не собирается принимать участие в борьбе за выживание.

Действующее соглашение 30-летнего француза с «пушкарями» рассчитано до конца текущего сезона. «Арсенал» предложил игроку продление контракта на 1 год, что его не устроило. Футболист поручил агенту найти для него клуб, который предложит ему длительный контракт.