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Сегодня, 19:02

Ляказетт отказался от предложения «Ньюкасла»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Александр Ляказетт собирается покинуть «Арсенал» в ближайшее время, но тщательно подойдет к выбору новой команды.

Как сообщает The Telegraph, французский футболист отклонил «щедрое предложение» от «Ньюкасла».

Несмотря на отличные финансовые условия, форвард не собирается принимать участие в борьбе за выживание.

Действующее соглашение 30-летнего француза с «пушкарями» рассчитано до конца текущего сезона. «Арсенал» предложил игроку продление контракта на 1 год, что его не устроило. Футболист поручил агенту найти для него клуб, который предложит ему длительный контракт.

Александр Ляказетт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Челси 22 12 7 3 45-17 43
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
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 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
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Норвич – Эвертон
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15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
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16.01 17:00
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Ливерпуль – Брентфорд
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 - : -
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Диогу Жота

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
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