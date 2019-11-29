Ляказетт обратился к Эмери. Раньше сообщали о конфликте между игроком и специалистом

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт в своем Instagram обратился к бывшему главному тренеру лондонцев Унаи Эмери.

— Не всегда легко, когда кто-то должен покинуть клуб. Но я хочу поблагодарить тренера и персонал за все и пожелать удачи в будущем, — написал Ляказетт в Instagram.

Ранее сообщалось, что у Ляказетта случился конфликт с испанским специалистом во время перерыва матча 13-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:2).

29 ноября стало известно об отставке Унаи Эмери с должности главного тренера «Арсенала». Испанец возглавил лондонцев в июле 2018-го. В прошлом сезоне «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и проиграли в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).