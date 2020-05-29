Ляказетт не принял предложение «Интера»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отклонил предложение «Интера», сообщает Goal.com.

По информации источника, «нерадзурри» рассматривают 29-летнего француза в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который близок к переходу в «Барселону», однако форвард «канониров» не хочет переходить в итальянскую команду.

На счету Ляказетта 9 голов и 2 результативных передачи в 26 матчах за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.