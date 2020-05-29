Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ляказетт не принял предложение «Интера»

12:10

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отклонил предложение «Интера», сообщает Goal.com.

По информации источника, «нерадзурри» рассматривают 29-летнего француза в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который близок к переходу в «Барселону», однако форвард «канониров» не хочет переходить в итальянскую команду.

На счету Ляказетта 9 голов и 2 результативных передачи в 26 матчах за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир