«Лутон Таун» вышел в АПЛ через 9 лет после игры в национальной лиге — это самый быстрый скачок из 5-й лиги в высший дивизион

«Лутон Таун» обыграл по пенальти в финале плей-офф чемпионшипа «Ковентри» (1:1, пен — 6:5). Таким образом, команда впервые в своей истории вышла в АПЛ.

«Лутон Таун» совершил самый быстрый скачок из 5-го по силе дивизиона чемпионатов Англии в высший. Команда попала в АПЛ через 9 лет после выхода в национальную лигу в 2014 году.

«Лутон Таун» повторил достижение «Уимблдона», который показал такой же результат в промежутке между 1977 и 1986 годом.