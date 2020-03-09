Лукас Торрейра выбыл на 2 месяца из-за перелома голеностопа

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра выбыл на срок от 8 до 10 недель из-за перелома голеностопа, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний уругваец получил повреждение в матче Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0) 2 марта.

Помимо Торрейры, в лазарете «Арсенала» остаются Седрик Суариш, Сеяд Колашинац, Калум Чемберс и Шкодран Мустафи. Последний, возможно, примет участие в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», состояние немца будет оценено в преддверии встречи.