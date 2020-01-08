Лукас Торрейра — игрок месяца в «Арсенале»
18:00
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра назван лучшим игроком клуба в декабре, сообщает Twitter лондонцев. За него проголосовали 37 процентов болельщиков.
В декабре Торрейра провел семь игр за «Арсенал», пять из них — полностью.
?? ?Felicidades Lucas! ?— Arsenal (@Arsenal) January 8, 2020
? You have named @LTorreira34 as your Player of the Month, with our Uruguayan midfielder claiming 37% of the total votes cast ? pic.twitter.com/6ER14hmlSE
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