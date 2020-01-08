Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра назван лучшим игроком клуба в декабре, сообщает Twitter лондонцев. За него проголосовали 37 процентов болельщиков.

В декабре Торрейра провел семь игр за «Арсенал», пять из них — полностью.