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Лукас Торрейра — игрок месяца в «Арсенале»

18:00

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра назван лучшим игроком клуба в декабре, сообщает Twitter лондонцев. За него проголосовали 37 процентов болельщиков.

В декабре Торрейра провел семь игр за «Арсенал», пять из них — полностью.

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